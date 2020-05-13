شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخص استولى على مركبة بعد اعتدائه على سائقها بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري ، أن المتابعة الأمنية أسفرت - بفضل الله - عن القبض على شخص استولى على مركبة تابعة لشركة تسوية الحوادث المروية بعد اعتدائه على موظف الشركة أثناء مباشرته لحادث مروري في حي الخليج والهروب بها ، وهو مواطن (بالعقد الثالث من العمر) ، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة .

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