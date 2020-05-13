شكرا لقرائتكم خبر عن الإهمال أثناء الطهي يتسبب بحروق لامرأة في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

قام الدفاع المدني بإخماد حريقاً بالأحساء في مطبخ بمبنى سكني بحي محاسن نتج عنه إصابة امرأة بحروق بالوجه واليد اليمنى، بسبب الإهمال أثناء الطهي.

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