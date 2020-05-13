شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. ضبط مقيمين أخفيا ثالثًا بمركبتهما دون تصريح والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت شرطة القصيم، مقيمين استغلَّا تصريح السماح لهما بالتنقل لإخفاء مقيم آخر والتنقل به داخل مركبتهما وإيقافهم جميعاً. وصرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط مقيمَين استغلّا تصريح السماح لهما بالتنقل، لإخفاء مقيم آخر والتنقل به داخل مركبتهما، وجرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة.

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