السعودية: مؤتمر "مانحي اليمن" بموعده في يونيو

أكدت السعودية، الأربعاء، أنها ستنظم مؤتمر المانحين لليمن 2020 في موعده مطلع يونيو/حزيران المقبل بمشاركة الأمم المتحدة، موضحة أن ذلك يأتي تأكيدا لدورها الريادي ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبها.



وقال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيان، إن "دعوة المملكة لتنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020، في الثاني من يونيو/حزيران المقبل، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمشاركة والأمم المتحدة، يأتي امتداد لمساهمتها الإنسانية والتنموية عالميًا، وفي اليمن على وجه الخصوص".

ولفت إلى أن "السعودية هي الدولة الأولى المانحة لليمن تاريخيًا، لا سيما ما قدمته من مساعدات إنسانية وإغاثية ومعونات للاجئين اليمنيين ومساعدات تنموية من خلال إعادة الإعمار، ودعم البنك المركزي اليمني في السنوات الخمس الماضية".

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ودعت السعودية الدول المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير بالوقوف مع اليمن وشعبه.

وفي فبراير/شباط الماضي، أشاد أعضاء في الكونجرس الأمريكي بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي أسهم في تعزيز الاقتصاد اليمني، وتحسين المعيشة وتوفير فرص العمل.

وتغطي مشروعات البرنامج قطاعات الصحة، والتعليم، والكهرباء والطاقة، والزراعة والثروة السمكية، والمياه والسدود، والطرق والموانئ والمطارات، والمباني الحكومية.