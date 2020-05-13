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مواطن يتفاجأ بمولودته على قيد الحياة أثناء استكماله إجراءات دفنها

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

تفاجأ مواطن في جازان، بأن مولودته على قيد الحياة، بعدما أبلغ بوفاتها أثناء الولادة.

وبينما يقوم الأب باستكمال إجراءات التسليم والدفن، تفاجأ عند خروجه، بأن ابنته مازالت على قيد الحياة، بعد سماع بكائها.

ومن جانبها فتحت صحة جازان تحقيقا موسعا، مع مسؤولي مستشفى أبوعريش، في الواقعة للوقوف على ملابساتها.

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