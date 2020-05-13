شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" : أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات مكة المكرمة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم تنبيهاً يتضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل : (الخرمة، الطائف تربة، المويه، رنية ، وميسان )، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان للسيول وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة (11) من صباح غد ، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء.