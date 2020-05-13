اخبار السعوديه

مجلس الوزراء يوافق على تحويل ملكية الشركة الوطنية للإسكان إلى الدولة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الوزراء يوافق على تحويل ملكية الشركة الوطنية للإسكان إلى الدولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الوزراء على تحويل ملكية الشركة الوطنية للإسكان إلى الدولة، وعلى آلية تسجيل وتوثيق المساعدات الخارجية التي تقدمها المملكة وذلك في جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

تابع مجلس الوزراء، مستجدات جائحة والجهود المتخذة على المستويين المحلي والدولي للسيطرة عليها، والحالات المسجلة في المملكة.

كما تابع ما يقدم لها من الرعاية والعناية وجهود الجهات المعنية للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين، واحتواء الجائحة. وما نتج عن الفحص الموسع والمسح النشط في جميع مناطق المملكة من سرعة التقصي ورعاية الحالات بشكل عاجل، والإسهام ـ بفضل الله ـ ، بتسجيل معدل منخفض جدا في حالات الوفيات مقارنة بالمعدل العالمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء يوافق على تحويل ملكية الشركة الوطنية للإسكان إلى الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا