شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الوزراء يوافق على تحويل ملكية الشركة الوطنية للإسكان إلى الدولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الوزراء على تحويل ملكية الشركة الوطنية للإسكان إلى الدولة، وعلى آلية تسجيل وتوثيق المساعدات الخارجية التي تقدمها المملكة وذلك في جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

تابع مجلس الوزراء، مستجدات جائحة كورونا والجهود المتخذة على المستويين المحلي والدولي للسيطرة عليها، والحالات المسجلة في المملكة.

كما تابع ما يقدم لها من الرعاية والعناية وجهود الجهات المعنية للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين، واحتواء الجائحة. وما نتج عن الفحص الموسع والمسح النشط في جميع مناطق المملكة من سرعة التقصي ورعاية الحالات بشكل عاجل، والإسهام ـ بفضل الله ـ ، بتسجيل معدل منخفض جدا في حالات الوفيات مقارنة بالمعدل العالمي.