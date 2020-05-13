شكرا لمتابعة خبر عن التقاعد توضح موقف المستفيد العامل في القطاع الخاص من الحصول على معاشه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد موقف المستفيد العامل في القطاع الخاص من الحصول على معاشه التقاعدي. أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد موقف المستفيد العامل في القطاع الخاص من الحصول على معاشه التقاعدي. وقالت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" : "عمل المستفيد في القطاع الخاص لايؤثر على استحقاقه للمعاش التقاعدي وفقاً لنظامي التقاعد المدني والعسكري".

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