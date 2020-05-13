ضبط مقيمين استغلَّا تصريح التنقل لإخفاء شخص غير مصرح له بمركبتهما في القصيم

اتخذت الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة ..

ضبطت شرطة منطقة القصيم مقيمين استغلَّا تصريح السماح لهما بالتنقل لإخفاء مقيم آخر، والتنقل به داخل مركبتهما، وقامت بإيقافهم جميعًا. وصرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنَّ الجهات الأمنية تمكنت من ضبط مقيمَين استغلّا تصريح السماح لهما بالتنقل، لإخفاء مقيم آخر والتنقل به داخل مركبتهما، وقد جرى إيقافهم جميعًا واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة.

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