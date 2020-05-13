هيئة تنظيم الكهرباء: لا صحة لتخفيض تعريفة الكهرباء

أكدت هيئة تنظيم الكهرباء أنَّه لم يطرأ أي تغيير على التعريفة الحالية للكهرباء، ردًا على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تخفيض التعريفة الكهربائية.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنَّه لم يطرأ أي تغيير على التعريفة الحالية: اضغط هنـا

وتؤكد هيئة تنظيم الكهرباء على ضرورة أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح.