طالبت بأخذ المعلومة من مصدرها الصحيح..
أكدت هيئة تنظيم الكهرباء أنَّه لم يطرأ أي تغيير على التعريفة الحالية للكهرباء، ردًا على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تخفيض التعريفة الكهربائية.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنَّه لم يطرأ أي تغيير على التعريفة الحالية: اضغط هنـا
وتؤكد هيئة تنظيم الكهرباء على ضرورة أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة تنظيم الكهرباء: لا صحة لتخفيض تعريفة الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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