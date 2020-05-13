شرطة مكة تطيح بتنظيم إجرامي امتهن الترصد لعملاء البنوك وسرقة أموالهم

جميعهم وافدون من مخالفي نظام الإقامة..

أطاحت شرطة منطقة مكة المكرمة بتنظيم إجرامي امتهن الترصُّد لعملاء البنوك وسرقة أموالهم. وصرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أنَّ المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت- بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من الإطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن الترصُّد لعملاء البنوك وسرقة أموالهم، والقبض عليهم وهم وافِدون من مخالفي نظام الإقامة من (الجنسية التشادية)، وأسفرت إجراءات الاستدلال الأولية تورطهم بارتكاب « 5 » جرائم بنفس الأسلوب الإجرامي، وبلغت المبالغ النقدية المسروقة ( 400.000 ) أربعمائة ألف ريال، وقد تمَّ إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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