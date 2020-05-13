إيقاف شخص سخر من ذوي الإعاقة في مقطع فيديو ونشره بمواقع التواصل

شرطة مكة اتخذت الإجراءات النظامية بحقه..

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة إيقاف شخص أبدى استهزاءه وسخريته من أشخاص ذوي إعاقة. وصرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنَّه إشارة إلى المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يبدي استهزاءه وسخريته من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوثيق ذلك ونشره، وقد تمَّ إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.

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