بالفيديو.. محافظ بيش يتابع إجراءات منع التجول الكلي بالمحافظة

تابع محافظ بيش، حسن أبوشرحة، مساء أمس الثلاثاء، الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقوف على الأوضاع بعد إقرار الحظر الكلي في بيش، بعد تزايد الإصابات بكورونا في المحافظة.

وكشفت وزارة الصحة عن وجود 640 حالة مصابة في محافظة بيش بجازان، فيما بلغ عدد حالات التعافي 152 حالة.

وقررت وزارة الداخلية منع التجول على مدار 24 ساعة في ‫بيش بمنطقة ‫جازان، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من أمس الثلاثاء وحتى إشعار آخر.