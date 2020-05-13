بعد قرار وزارة الداخلية فرضه ابتداءً من أمس..
تابع محافظ بيش، حسن أبوشرحة، مساء أمس الثلاثاء، الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقوف على الأوضاع بعد إقرار الحظر الكلي في بيش، بعد تزايد الإصابات بكورونا في المحافظة.
وكشفت وزارة الصحة عن وجود 640 حالة مصابة في محافظة بيش بجازان، فيما بلغ عدد حالات التعافي 152 حالة.
وقررت وزارة الداخلية منع التجول على مدار 24 ساعة في بيش بمنطقة جازان، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من أمس الثلاثاء وحتى إشعار آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. محافظ بيش يتابع إجراءات منع التجول الكلي بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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