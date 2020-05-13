أمانة العاصمة المقدسة تحجز معدات ترمي مخلفات البناء في المشاعر المقدسة

بمشاركة الجهات الأمنية..
أوقفت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم، وبالتعاون مع الجهات الأمنية، عددًا من المعدات التي تقوم برمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء في المشاعر المقدسة، مخالفةً بذلك الأنظمة والتعليمات.
وتعدّ مخلفات البناء ونواتج الحفر من أحد أبرز عناصر التلوث البصري؛ حيث تدعو أمانة العاصمة المقدسة جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أيّ مخالفة بهذا الشأن عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات الموحَّد 940 للحد من ظاهرة رمي مخلفات البناء ونواتج الحفر في الأراضي الفضاء والأودية ومحاسبة المخالفين.
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