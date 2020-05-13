مستشفى الملك خالد بالخرج ينجح في تحضير المعقم اليدوي

نجح مستشفى الملك خالد، ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج، في تحضير المعقم اليدوي الكحولي بغرفة التركيبات الصيدلانية في قسم الصيدلة بالمستشفى.

وأوضح مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج الأخصائي فهد بن محمد الممخور إن فريقًا من قسم الصيدلية بالمستشفى بدأ في تحضير المعقم اليدوي الكحولي في غرفة التركيبات الصيدلانية حيث استند الفريق على المرجع العلمي Compounding Alcohol-Based Hand Sanitizer During COVID-19 المعتمد من دستور الأدوية الأمريكي USP، والذي تم اعتماده أيضًا من لجنة الصيدلة والعلاجيات، ومن لجنة الوقاية ومكافحة العدوى بالمستشفى، وبدعم مباشر من «صحة الرياض» ممثلًا بإدارة الرعاية الصيدلانية، والإدارة العامة للرعاية الصيدلانية في وزارة الصحة باتباع أعلى المعايير والمقاييس بالتحضير.

وأضاف أن الهدف من التحضير اليدوي أن يكون بمثابة مشروع تحسين، ومبادرة للممارسات الصحية بين العاملين، وكخطوة للاكتفاء الذاتي في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وبما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين .

ونوَّه «الممخور» بالدعم اللامحدود من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، والمتابعة المستمرة من مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة.