رئيس جامعة جازان يفتتح الملتقى الوطني الافتراضي اليوم

برعاية رئيس جامعة جازان، ينطلق، اليوم الأربعاء، الملتقى الوطني الافتراضي الذي تنظمه كلية الطب بعنوان (كيف ستغير جائحة كورونا نمط حياتنا الصحية)، بمشاركة متحدثين من الجامعات السعودية، ومن المتوقع أن يحظى بمشاركة عدد كبير من الممارسين الصحيين من مختلف المؤسسات الأكاديمية والصحية والبحثية.

وأوضح عميد كلية الطب الدكتور أنور مكين أن الهدف من المؤتمر هو وضع الأطر العلمية من قبل الخبراء الوطنيين لكيفية التعامل مع هذه الجائحة ومعرفة أبعاد تأثيرها على أنماط الحياة الصحية، والتدابير الفاعلة للحفاظ على صحة الفرد والمجتمع على المدى البعيد.

وأشار الدكتور مكين إلى أن الملتقى سيتناول العديد من المحاور المتعلقة بأنماط الحياة الصحية كالاستجابة السلوكية والمجتمعية والصحة العقلية، والاعتبارات النفسية المتعلقة بالجائحة، إضافة إلى النشاط البدني واللياقة الجسدية في عصر التطور الرقمي، وتطور عادات التغذية نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وعبر مكين عن شكره لرئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني؛ لرعايته ودعمه للملتقى في ظل الجهود التي تبذلها الجامعة ضمن منظومة العمل الوطني لمكافحة جائحة كورونا.