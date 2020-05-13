السعودية | وزارة الصحة تبث 5 مليارات رسالة نصية توعوية عبر منصتها عش بصحة

المناطق - الرياض

بثت وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 4 مليارات و900 ألف رسالة نصية توعوية عن فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 موجهة لمختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين وبعدة لغات وذلك عبر منصات عش بصحة في ( تويتر إنستقرام يوتيوب تليجرام) .

وأوضحت الصحة أن الرسائل النصية التوعوية اشتملت على نصائح وإرشادات للتعامل مع كورونا ومنع انتشاره ، واستخدام الكمامة القماشية والفئات الأكثر خطورة للإصابة بفيروس كورونا والتسوق الآمن وأساليب الوقاية والتعامل مع كبار السن لوقايتهم من كورونا وتوعية المدخنين ، مشيرةً أنه استفاد منها مايقارب 3 ملايين مستفيد من خلال التفعيل الميداني.

وبين الصحة أنه بلغ عدد المشاهدات للمقاطع التلفزيونية أكثر من 135 مليون مشاهدة، فيما سجل الموقع الإلكتروني أكثر من 16 مليون زيارة، وبلغ عدد الاستجابة لفحص كورونا عبر تطبيق خدمة موعد أكثر من 547 ألف استجابة، وتم تقديم أكثر من مليون استشارة طبية عبر 937 خلال شهر أبريل الماضي إضافة إلى تصميم 605 منشورات توعوية، لافتة الانتباه إلى أنه تم إطلاق العديد من الحملات التوعوية مثل حملة ” الصحة – 937″ وحملة ” صم بصحة” ، والوصول للمقيمين عبر الفيسبوك بعدد أكثر من 31 مليون وصول.

وقالت الصحة أن هذه الخطوة تأتي تواصلاً للحملة التوعوية بفيروس كورونا والتي أطلقتها الوزارة تزامناً مع بدء الفيروس بعنوان (الوقاية من كورونا) حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفايروس كورونا الجديد COVID19 وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تسهم بإذن الله في الوقاية منه والحد من انتشاره.

وأكدت الصحة على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة كالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ومنصاتها في الإعلام الاجتماعي (حساب الوزارة، وحساب الصحة 937، وحساب عش بصحة المتخصص بالتوعية)، داعيةً جميع المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد وذلك على مدار الساعة، ناصحةً الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله.