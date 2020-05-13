السعودية | إيقاف شخص أبدى استهزاءه وسخريته من الأشخاص ذوي إعاقة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:12 صباحًا, 13 مايو 2020 م المناطق -واس صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يبدي استهزاءه وسخريته من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوثيق ذلك ونشره، فقد تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.

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