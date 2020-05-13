السعودية | هيئة تنظيم الكهرباء تؤكد: لم يطرأ أي تغيير على التعريفة الكهربائية الحالية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن هيئة تنظيم الكهرباء تؤكد: لم يطرأ أي تغيير على التعريفة الكهربائية الحالية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 58 دقيقة - 2:15 صباحًا, 13 مايو 2020 م المناطق -الرياض أكدت هيئة تنظيم الكهرباء، أنه لم يطرأ أي تغيير على التعريفة الكهربائية الحالية، وذلك ردا منها بعد تداول بعض الأخبار غير الصحيحة عن تعديل التعريفة.

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