السعودية | وزير النفط الكويتي يؤكد مساندة الكويت لجهود السعودية بإعادة الاستقرار لأسواق النفط

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:09 صباحًا, 13 مايو 2020 م المناطق -الرياض أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل تأييد دولة الكويت لجهود المملكة العربية السعودية في إعادة الاستقرار والتوازن لأسواق النفط.

وأعرب الفاضل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية ( كونا) عن ترحيب دولة الكويت بالتنسيق المشترك مع المملكة، مشيرا إلى أنها ستبادر بتخفيض انتاجها من النفط طواعية بمقدار 80 ألف برميل يوميا لشهر يونيو المقبل بالإضافة للتخفيض المعلن حسب حصتها وفقا لاتفاقية (أوبك +).

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