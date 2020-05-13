شكرا لقرائتكم خبر عن خيام وبطاطين لمتضرري السيول باليمن والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مساعدات إيوائية للنازحين المتضررين من السيول من محافظة الجوف إلى مناطق الروضة والوادي والحدباء ومحطة بن معيلي وصحراء الرويك التابعة لمحافظة مأرب، اشتملت على توزيع 100 خيمة و600 بطانية، و200 بساط، استفاد منها 600 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. يأتي ذلك في إطار التدخلات العاجلة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز والتي تستهدف المتضررين من الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدة محافظات يمنية.

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