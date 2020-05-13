شكرا لقرائتكم خبر عن سلال رمضانية لباكستان والأردن والسودان والان نبدء بالتفاصيل

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية والرمضانية على المحتاجين في العديد من الدول. وزع المركز 3200 سلة غذائية للمحتاجين في عدد من المناطق في جمهورية السودان الشقيق، استفاد منها 19.200 فرد، وذلك بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية. وجرى توزيع 800 سلة غذائية في محليتي الدلنج وهبيلا الخرطوم، بجنوب كردفان، و 1900 سلة غذائية، في محليتي أم كدادة وأبوحميرة شمال دارفور، و150 سلة في محلية أم القرى في ولاية الجزيرة، و350 سلة غذائية، في محليتي حلفا الجديدة، وريفي كسلا. ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 38.211 سلة غذائية خلال شهر رمضان بالسودان.

وواصل المركز لليوم الثامن عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان. وجرى توزيع 900 سلة غذائية تزن 30 طنًا للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 5400 فرد في منطقة لاهور.

كما واصل المركز توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأردنية والسورية والفلسطينية المتعففة والأكثر احتياجًا في الأردن، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. وجرى توزيع 6383 سلة غذائية رمضانية استفاد منها 33.191 فردا، منها 1114 سلة غذائية في العاصمة عمان، و900 سلة غذائية في محافظة الزرقاء، و2707 سلال غذائية في محافظة المفرق، و900 سلة غذائية في محافظة إربد و762 سلة غذائية في محافظة الكرك.