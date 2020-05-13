شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات إيوائية لمأرب والحديدة وحضرموت والان نبدء بالتفاصيل
كما تم توزيع 250 سلة غذائية في مديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت، لإغاثة المستهدفين من إجراءات الحجر المنزلي المفروض جراء انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، استفاد منها 1500 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. يأتي ذلك ضمن تدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة العاجلة لمساعدة أبناء الشعب اليمني الشقيق بمختلف محافظاته في ظل جائحة كورونا.
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