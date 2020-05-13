شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات إيوائية لمأرب والحديدة وحضرموت والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أول أمس، 3425 كرتون تمور للنازحين والأسر الأشد فقرًا في محافظتي مأرب والحديدة. حيث جرى توزيع 1500 كرتون تمور في مديرية مدغل بمحافظة مأرب، استفاد منها 1500 أسرة، وتوزيع 1925 كرتون تمور في مديريتي الخوخة والدريهمي بمحافظة الحديدة، استفاد منها 1925 أسرة.

كما تم توزيع 250 سلة غذائية في مديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت، لإغاثة المستهدفين من إجراءات الحجر المنزلي المفروض جراء انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، استفاد منها 1500 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. يأتي ذلك ضمن تدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة العاجلة لمساعدة أبناء الشعب اليمني الشقيق بمختلف محافظاته في ظل جائحة كورونا.