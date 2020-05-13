«هدف»: 9417 منشأة مسجلة في «فرصة»

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ويهدف برنامج «تسعة أعشار» إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، إلى تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من إيجاد وظائف جديدة بطرق مبتكرة. وتوفر بوابة تسعة أعشار، المنصات الإلكترونية التالية: فرصة، وتطبيقات تجار، وزاد، وبحر، كَنَف، وأكشاك تجار، وصنع في السعودية، وأطوار.
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