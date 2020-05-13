شكرا لقرائتكم خبر عن سفير خادم الحرمين ببيروت: نقف مع وحدة الصف في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

شدد سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري على أن « السعودية مع وحدة الصف حفاظاً على لبنان واستقراره ووحدته».

وأشار بخاري خلال مائدة إفطار أقامها على شرف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان: إن دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية دورها أساسي في تعزيزِ الوحدة الوطنية واجتراح الحلول ومعالجة الأزمات على مستوى الوطن، وهي المؤتمنة على توطيد ثقافة الاعتدالِ والوسطية وهذا النهج الذي يؤكد عليه دائما سماحته.

ولفت إلى أن سفارة المملكة دأبت على إقامة مأدبة على شرف سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية في شهر رمضان المبارك من كل عام، وفي هذا العام تشرفت المأدبة بحضور جميع مفتي المناطق في لبنان وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر الشقيقة».

وقال الشيخ عبداللطيف دريان: عندما نلتقي نحن المفتين وأصحاب السعادة السفراء في ظلال هذا البيت العامر منزل سفير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- نلتقي ونحن في غاية الطمأنينة والارتياح لأن هذا اللقاء يعبر عن مدى شدة أواصر الأخوة مع الأشقاء العرب في شهر المودة والرحمة والمحبة.

وأضاف: ولا بد لي أن أتوجه بالتقدير والشكر الكبير والامتنان العظيم لمقام خادم الحرمين الشريفين على الإجراءات الناجحة والجيدة والفعالة التي قامت بها حكومة المملكة من أجل منع تفشي جائحة كورونا، لقد حفظ بالإجراءات التي قام بها على صعيد المملكة بشكل عام وعلى صعيد الحرمين الشريفين أرواح المسلمين والمعتمرين ونحن مع هذا الإجراء لأن هذا الإجراء يحد من تفشي الوباء وهو من حرص خادم الحرمين الشريفين على إخوانه المسلمين والمعتمرين والقاصدين لبيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف فكل الشكر والتقدير له حيث أكن له شخصيا المحبة والتقدير ويكن له العالمان العربي والإسلامي كل المحبة والتقدير لأنه يحمل هم القضايا العربية والإسلامية.