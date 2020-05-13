شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم هدية المملكة من التمور للكاميرون والان نبدء بالتفاصيل

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هدية المملكة من التمور لجمهورية الكاميرون بحضور القائم بالأعمال بسفارة المملكة لدى الكاميرون محمد بن طواله، ووفد من الحكومة الكاميرونية برئاسة مدير إدارة الإعلام والأرشيف الدبلوماسي في وزارة الخارجية الكاميرونية اودو جاربا. ووقع الجانبان على محضر تسلم الهدية بمقر سفارة المملكة في العاصمة ياوندي أول أمس. وأثنى القائم بالأعمال على العلاقات المتميزة التي تربط بين المملكة وجمهورية الكاميرون، مبينا أن الهدية تأتي ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولتصل الأسر الأكثر احتياجا في مناطق مختلفة من العالم، مشيدا بالدور الإنساني لمركز الملك سلمان للإغاثة في جميع أنحاء العالم. وقدم رئيس وفد حكومة الكاميرون اودو جاربا بدوره شكره الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما تقدمه من مساعدات للمحتاجين في مختلف دول العالم، مضيفا بأن هذه الهدية من التمور ستقدم للمحتاجين في أسرع وقت.

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