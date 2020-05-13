شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1736 كيلو خضار لسوء تداولها والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت أمانة الحدود الشمالية خلال جولتها الرقابية أمس 1736 كيلوجراما من الخضار بسبب سوء تداولها. وأكدت الأمانة على عملها المتواصل في تنفذ العديد من الجولات الرقابية على جميع المحال والأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة، عبر فرق رقابية متخصصة ومزودة بجميع وسائل الكشف عن المنتجات والأغذية، لافتةً الانتباه إلى وضعها خططا وتدابير احترازية من شأنها أن تعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بتكثيف الجولات على المحال والمنشآت كافة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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