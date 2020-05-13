شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفات العمالة الوافدة.. خطر يهدد الصحة العامة والان نبدء بالتفاصيل

حذر عدد من سكان الأحياء بالخبر والدمام، الواقعة داخل مناطق مركزية للأسواق، من مخالفات العمالة الوافدة، وخاصة الباعة المتجولين، والمظاهر السلبية التي يشاهدونها بفترة السماح بالتجول، من الساعة 9 صباحًا، وحتى الخامسة مساءً.

وأشاروا إلى أن هذه المخالفات تهدد الصحة العامة وسلامة السكان، نتيجة عدم التزام العمالة بالتعليمات والإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة حول جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وهو ما قد يتسبب في زيادة أعداد المصابين بالفيروس، وانتشاره داخل هذه الأحياء، في حال اكتشاف إصابات بين هذه العمالة الوافدة، التي تقضي نهارها في البيع والتجمعات والتجول دون أدنى مسؤولية.

مخالفات وتجمعات

ورصدت ”الخليج 365”، خلال جولة ميدانية بالأسواق داخل المناطق المركزية، مثل سوق الحب، وسوق سكيكو بالدمام، وسوق السويكت، وسوق الثقبة بالخبر، العديد من المخالفات التي ترتكبها العمالة الوافدة بشكل كبير خلال فترة النهار، من خلال تجمعهم بأعداد كبيرة أمام المحلات، وممارسة البيع بالبسطات داخل دهاليز وممرات بعض هذه الأسواق، والتواجد الواضح للباعة المتجولين، الذين يطلقون العنان لأقدامهم، والهروب من الموقع بمجرد رؤية كاميرا المصور.

خطر كبير

وأكد عدد من المواطنين داخل هذه الأسواق لـ«اليوم»، الخطر الكبير الذي قد يتسبب به هؤلاء العمال، من انتشار للمرض بينهم، وبالتالي انتشاره داخل هذه الأحياء، والمناطق المجاورة لها؛ نتيجة مخالطتهم، دون اتباع الإجراءات الوقائية.

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رقابة ومحاسبة

وأوضح سعود الدوسري أنه يرتاد سوق «سكيكو»، وكذلك سوق الحب؛ لارتباطه بأعمال تجارية يوميًا، حيث يشاهد هذه المخالفات للأنظمة من العمالة الوافدة، وممارستهم لأعمال ممنوعة، مثل البيع بالبسطات، وأيضًا انتشار الباعة المتجولين، مطالبًا بتواجد أكبر للجهات الرقابية الرسمية؛ للحد من تواجد هذه العمالة المخالفة، ومحاسبتهم على ارتكاب هذه الممارسات الخاطئة.

إجراءات وقائية

وحذر محمد العتيبي، من سكان حي الثقبة، من هذه التجمعات بالأسواق المركزية، خاصة سوق الثقبة، والخطر الذي قد تتسبب به في حال انتقال المرض بين هذه الأعداد الكبيرة التي تتجول داخل الأسواق، وترتكب مخالفات البيع وغيرها دون مسؤولية، وسط غياب لأدنى إجراءات السلامة الصحية، أو اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض.

حملات مفاجئة

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان لـ«اليوم»، أن الأمانة تنفذ حملات دورية ومفاجئة؛ للرقابة على هذه الأسواق، بالتعاون مع الجهات المختصة، وفق منظومة عمل متكاملة، مبينًا أن مسؤولي البلديات التي تقع ضمن نطاق عملها هذه الأسواق، يبذلون جهودًا رقابية كبيرة؛ للقضاء على هذه المخالفات للعمالة الوافدة، ويتواجد مراقبو البلديات بشكل مستمر بهذه المواقع، لرصد المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتطبيق ما يقتضيه النظام بحقهم.