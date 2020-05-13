شكرا لقرائتكم خبر عن 3600 وجبة إفطار للعمالة المتضررة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل
دور مجتمعي
وأوضح المدير التنفيذي لمكتب «هداية» الدعوي الشيخ عبدالرحمن القرني أن هذه البرامج الرمضانية تم تنظيمها بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة بهدف تفعيل المكتب لدوره المجتمعي بشهر رمضان، مبينا إقامة نخبة من البرامج للدعوة والإرشاد من محاضرات ودروس تم بثها بحسابات التواصل الاجتماعي وبلغت 14 محاضرة ودرسا قدمتها مجموعة فاضلة من المشايخ وأهل العلم، إضافة للتوعية والتثقيف عن جائحة كورونا والتي تم التعاون بها مع مكتب العمل بالخبر ومديرية الشؤون الصحية والتجمع الصحي الأول بالشرقية واستهدفت الأحياء المكتظة بالعمالة الوافدة.
الإجراءات الاحترازية
وأشار الشيخ القرني إلى توزيع وجبات الإفطار على العمالة المتضررة منذ بداية شهر رمضان المبارك في ستة مواقع مختلفة حسب الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة بهذه الظروف، فيما تم خلال ذات الفترة إسلام 10 رجال وعدد 10 نساء من الوافدين واستفادة 417 شخصا من الدعوة الإلكترونية لغير المسلمين.
وأضاف أن المكتب قام بتوزيع 745 مادة دعوية حيث استفاد 316 ألف شخص من كافة هذه البرامج بمواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية هذا الشهر الفضيل.
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