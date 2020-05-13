شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقات مسبقة الدفع لـ 200 أسرة متعففة والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف السويدي: إن الجمعية تقوم في ظل هذه الظروف المرتبطة بمواجهة فيروس كورونا بتوصيل السلات الغذائية لمنازل الأسر المتعففة من المواطنين والمقيمين وبعض العمال بمحافظة الجبيل دون الحاجة لحضورهم لمقر الجمعية أو فرعها بالجبيل الصناعية، كما ستغطي 3 محاور مهمة وهي المحور الاجتماعي والصحي والتوعوي لمواجهة هذه الجائحة من خلال شراكة مجتمعية لتوفير كوبونات شرائية خاصة بالمواد الغذائية لعدد 117 أسرة متعففة في إطار مبادرة «البقاء في منزلك يسهم في سلامتك» حيث تم توفير 300 سلة غذائية ومعقمات ومطبوعات توعوية للأرامل والأيتام.
كانت هذه تفاصيل خبر بطاقات مسبقة الدفع لـ 200 أسرة متعففة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.