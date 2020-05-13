شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقات مسبقة الدفع لـ 200 أسرة متعففة والان نبدء بالتفاصيل

أكد أمين جمعية الجبيل الخيرية أحمد السويدي أن الجمعية وزعت أكثر من 6000 سلة وجبة غذائية على المستفيدين المسجلين بالجمعية والأسر المتعففة بقيمة بلغت أكثر من مليون ريال، كما تم توفير بطاقات ممغنطة مسبقة الدفع من عدد من المتاجر لعدد 200 أسرة متعففة بمحافظة الجبيل وتوزيع التمور واللحوم والدجاج والأرز والسكر.

وأضاف السويدي: إن الجمعية تقوم في ظل هذه الظروف المرتبطة بمواجهة فيروس كورونا بتوصيل السلات الغذائية لمنازل الأسر المتعففة من المواطنين والمقيمين وبعض العمال بمحافظة الجبيل دون الحاجة لحضورهم لمقر الجمعية أو فرعها بالجبيل الصناعية، كما ستغطي 3 محاور مهمة وهي المحور الاجتماعي والصحي والتوعوي لمواجهة هذه الجائحة من خلال شراكة مجتمعية لتوفير كوبونات شرائية خاصة بالمواد الغذائية لعدد 117 أسرة متعففة في إطار مبادرة «البقاء في منزلك يسهم في سلامتك» حيث تم توفير 300 سلة غذائية ومعقمات ومطبوعات توعوية للأرامل والأيتام.