شكرا لقرائتكم خبر عن عادات زمان والان نبدء بالتفاصيل

كان يدعو الناس ليلا وقبل أذان الفجر يوقظهم بطبلته التي يقرعها في جميع شوارع الحي ويردد «قوم يا نائم وحد الدائم والسحور يا عباد الله» طوال ليالي شهر رمضان حتى يستيقظ الجميع ويتناولون وجبة السحور، ومهنة المسحراتي تعد المهنة الوحيدة التي يعمل فيها لمدة شهر واحد في العام، حيث كان الناس قديما لا يستيقظون إلا على صوت طبلة المسحراتي، والتي بدأت بالاندثار مع التغيرات التقنية ووجود الكثير من أنواع المنبهات، وكانت أجرة القائم على إيقاظ الناس تصرف له من قبل بعض أعيان الحي والميسورين ماديا، حتى أصبحت من المهن المندثرة، ولكن تظل حاضرة حتى الآن في المهرجانات الثقافية والتظاهرات الخاصة بشهر رمضان الكريم في الكثير من الاحتفالات والمهرجانات مثل مهرجان جدة التاريخية الذي يقام كل عام في منطقة البلد.

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