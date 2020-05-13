شكرا لقرائتكم خبر عن «العريكة» وجبة شعبية بقيمة غذائية عالية والان نبدء بالتفاصيل

تعتبر وجبة «العريكة» من المأكولات الشعبية التي تتميز بصنعها عدة مناطق في المملكة ولا تزال موجودة حتى الآن، وخاصة مناطق الجنوب ومنها: مناطق عسير والباحة.

ويتم تحضير العريكة من الدقيق الأسمر أو الأبيض، أو النوعين معا، حيث يضاف الدقيق بحسب الكمية المراد عملها، ثم يضاف عليها الماء الدافيء، وكمية ملح والحليب السائل، وكوب أو حسب الكمية المناسبة من التمر منزوع النواة، ثم يضاف بعد ذلك الزبدة أو السمن البلدي، ثم توضع «العريكة» على النار كالخبز إلى أن تنضج، ثم يتم وضع الخبز في إناء ويتم تحريكها وعركها إلى أن تتحول إلى شكل دائري وتكون متماسكة، ثم توضع حفرة في وسطها يصب فيها السمن والعسل وتزين الأطراف بالتمر.

وقد تختلف المكونات وطريقة التحضير من منطقة إلى أخرى، وأحيانا تكون العريكة هي من الوجبات الرائدة في فصل الشتاء، وتعد من الوجبات الصحية ذات القيمة الغذائية العالية والمفيدة للجسم، إضافة إلى أنها قد تكون من الوجبات التي تقدم في المناسبات.