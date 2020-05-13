شكرا لقرائتكم خبر عن لا صوم لمرضى القصور الكلوي الحاد والان نبدء بالتفاصيل

شدد مختص في أمراض الكلى على أهمية المحافظة على أسلوب تغذية صحي خلال شهر رمضان المبارك وذلك بالحفاظ على توازن السوائل بالجسم والحفاظ على نسبة الأملاح، لاسيما مرضى القصور الكلوي الحاد ففي معظم الحالات لا ينصح بصيامهم خصوصا المرضي الذين لديهم القصور الكلوي الحاد حتى يزول.

وأوضح مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء د. محمد الغنيم خلال ندوة طبية أقامتها جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية «إيثار» مؤخرا عن بعد، أن أمراض القصور الكلوي تعد من الأمراض الصامتة فلا يكون هناك أعراض في بداية المرض بل في حالة تقدم المرض يكون هناك أعراض، مبينا أن هناك شخصا من 3 أشخاص مصابون بالسكر يعانون من القصور الكلوي المزمن من الدرجة الأولى.

وعن أعراض القصور الكلوي قال هناك عدة أعراض من بينها «قلة التركيز، والرغوة في البول، وقلة كمية البول، بالإضافة إلى قلة النوم، وجفاف وحكة بالجلد».

فيما أرجع أسبابه إلى مرض السكر وارتفاع ضغط الدم.