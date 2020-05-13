شكرا لقرائتكم خبر عن لا صوم لمرضى القصور الكلوي الحاد والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء د. محمد الغنيم خلال ندوة طبية أقامتها جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية «إيثار» مؤخرا عن بعد، أن أمراض القصور الكلوي تعد من الأمراض الصامتة فلا يكون هناك أعراض في بداية المرض بل في حالة تقدم المرض يكون هناك أعراض، مبينا أن هناك شخصا من 3 أشخاص مصابون بالسكر يعانون من القصور الكلوي المزمن من الدرجة الأولى.
وعن أعراض القصور الكلوي قال هناك عدة أعراض من بينها «قلة التركيز، والرغوة في البول، وقلة كمية البول، بالإضافة إلى قلة النوم، وجفاف وحكة بالجلد».
فيما أرجع أسبابه إلى مرض السكر وارتفاع ضغط الدم.
كانت هذه تفاصيل خبر لا صوم لمرضى القصور الكلوي الحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.