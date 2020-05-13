شكرا لقرائتكم خبر عن فتيات يتسابقن على قراءة القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

فتيات أفغانيات يقرأن القرآن داخل مسجد في كابول بأفغانستان خلال شهر رمضان المبارك وسط انتشار مرض فيروس كورونا المستجد

وعلى الرغم من انتشار الفيروس بصورة مكثفة في العالم وفي الدول الإسلامية أيضا، إلا أن العديد من المظاهر التي تزيد الأواصر بين العائلات لا يزال المسلمون يحرصون عليها، ولكن في منازلهم.

ويترقب المسلمون حول العالم نهاية الفيروس لبدء ممارسة الطقوس الرمضانية، التي يحرصون عليها في الشهر المبارك، ومن بينها التزاور وأداء صلاة التراويح في جماعة.