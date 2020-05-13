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«الوعي الإعلامي في زمن كورونا»

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بالأمس القريب أطلقنا مبادرة إعلامية من خلال إدارة الإعلام والاتصال بتعليم المنطقة الشرقية تحت عنوان «حكايات عن بعد» كان الغرض منها معرفة كيفية تعامل الطلاب والطالبات وأسرهم في المنازل مع جائحة كورونا، ومدى تفاعلهم مع التوجيهات والتعليمات والتدابير الاحترازية التي نصت عليها الدولة -حفظها الله- لمواجهة هذه الجائحة، إلى جانب حثهم على مواصلة العملية التعليمية عبر المنصات الرقمية والفضائية التي قدمتها وزارة التعليم لهذا الغرض واستمرار هذه العملية حتى اليوم بنجاح، ومن جانب آخر أردنا فعلا من هذه المبادرة الوصول من خلال المنتج الإعلامي الذي قدمه الطلاب والطالبات، والذي بدت مؤشراته الإيجابية تظهر على السطح وعبر تلك المحتويات الإعلامية التي وصلتنا في قوالب ووسائط متنوعة منها الفيديو والموشن والبرمو والتصاميم الإبداعية التي تحول فيها الطالب والطالبة من مستخدم للتقنية إلى صانع لها، فهذا الأمر منحنا فرصة لقياس مستوى تقدم الخطاب الإعلامي وتميزه من خلال تلك الأعمال التي قدمها طلابنا مما قادت إلى بناء الاتجاه الحقيقي لصناعة مفهوم الأمن الإعلامي.

أقولها دون مبالغة منتهى العمق الثقافي والمحتوى الرصين الذي رأيناه وشاهدنه في تلك الأعمال المقدمة، وحملت رسالة ناصعة عبرت عن الواقع الحقيقي في أزمة كورونا، ومن ذلك عرض جهود المملكة لمواجهة هذا الوباء وما تقدمه من خدمات جليلة سواء التعليمية والصحية منها والأمنية والاقتصادية وغيرها والتي تخدم التطلعات المستقبلية.

الأهم في ذلك أن هذه المبادرة كشفت عن جيل واع قادر على تحقيق رؤية وطنه الطموح 2030، حيث نجحت المبادرة بحمد الله في تحديد بوصلة الاتجاه الإيجابي الذي يرفع من مستوى الوعي الإعلامي، وقدرته على التعاطي مع الواقع وفهم مجريات الأمور على نحو يستطيع معه الطلاب والطالبات تقديم الخطاب الإعلامي بطريقة مرشدة ومقننة، يعبر عن ثقافتنا الدينية والوطنية والرفع من مساحة الحوار البناء وحسن التعامل مع الوقائع بمهارة واحترافية بل وقدرة على إدارة الأزمة بنجاح.

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