شكرا لقرائتكم خبر عن «الوعي الإعلامي في زمن كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أقولها دون مبالغة منتهى العمق الثقافي والمحتوى الرصين الذي رأيناه وشاهدنه في تلك الأعمال المقدمة، وحملت رسالة ناصعة عبرت عن الواقع الحقيقي في أزمة كورونا، ومن ذلك عرض جهود المملكة لمواجهة هذا الوباء وما تقدمه من خدمات جليلة سواء التعليمية والصحية منها والأمنية والاقتصادية وغيرها والتي تخدم التطلعات المستقبلية.
الأهم في ذلك أن هذه المبادرة كشفت عن جيل واع قادر على تحقيق رؤية وطنه الطموح 2030، حيث نجحت المبادرة بحمد الله في تحديد بوصلة الاتجاه الإيجابي الذي يرفع من مستوى الوعي الإعلامي، وقدرته على التعاطي مع الواقع وفهم مجريات الأمور على نحو يستطيع معه الطلاب والطالبات تقديم الخطاب الإعلامي بطريقة مرشدة ومقننة، يعبر عن ثقافتنا الدينية والوطنية والرفع من مساحة الحوار البناء وحسن التعامل مع الوقائع بمهارة واحترافية بل وقدرة على إدارة الأزمة بنجاح.
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