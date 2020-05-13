شكرا لقرائتكم خبر عن يجب تعديل السلبيات ومراجعة الأهداف والان نبدء بالتفاصيل

يعتبر هذا العام أول عام يقضيه في شهر رمضان خارج الوطن وبعيدا عن الأهل والأقارب، افتقد صلة الرحم التي تعتبر جزءا هاما في حياة السعوديين مع أهلهم وذويهم، ومسامرة الآباء والأجداد، إنه المبتعث لدراسة هندسة البرمجيات وريادة الأعمال في أمريكا ثابت العنزي، الذي أوضح أنه لم ينقطع التواصل بهم عبر وسائل الاتصال المرئية والمسموعة التي تعوضه نوعا ما عن اللقاء معهم.

وقال «العنزي»: تجربة الصيام في الغربة هذا العام ليست بالصعوبة أو لها تأثير كبير خصوصا مع تحول التعليم ليكون عن بعد، وأصبح المنزل هو المركز التعليمي والرياضي والترفيهي، وعلى الرغم من صعوبة الأزمة التي نمر بها بسبب كورونا، إلا أن تواجدنا في المنزل طوال اليوم خفف من الجهد الجسدي المبذول، مما أدى إلى عدم المشقة في الصيام ولله الحمد، وأدعو الجميع باستغلال هذه الأوقات العصيبة بما ينفع للمستقبل، وهي فرصة لكل شخص أن يتحاور ويتصارح مع ذاته، وفرصة لتعديل السلبيات، ومراجعة الأهداف وشحذ الهمة حتى تعود الحياة لمجراها الطبيعي ونكون أقوى مما كنا فيه قبل الأزمة.

وأدعو جميع أهلي وأقاربي وجميع أبناء الوطن لاتباع تعليمات الحكومة الرشيدة ووزارة الصحة للحفاظ على سلامتهم وسلامة من يحبون، فحرصهم على سلامتهم يكاد يكون أجمل الهدايا التي يمكن أن يقدموها لنا كمبتعثين.