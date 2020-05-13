شكرا لقرائتكم خبر عن «العيون الخيرية» توزع 265 سلة غذائية والان نبدء بالتفاصيل
وقدم الماضي شكره للجنة الاجتماعية بالجمعية وجهودها في خدمة المستفيدين والاهتمام باحتياجاتهم كما شكر كل من قدم يد العون والمساعدة ماديا أو معنويا.
فيما أعربت الأسر المستفيدة في الجمعية عن سعادتها بهذه المبادرات التي تسهم في تجسيد أسمى صور التكاتف بين المجتمع ومد يد العون تجاه الآخرين وزرع الفرحة والسرور في نفوسهم.
وكانت الجمعية قد قامت بإنشاء رابط خاص لتقديم طلبات الأسر المتضررة من جائحة كورونا وتقديم يد العون من خلال التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي أو عبر الأرقام الخاصة بالجمعية.
كانت هذه تفاصيل خبر «العيون الخيرية» توزع 265 سلة غذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.