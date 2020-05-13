شكرا لقرائتكم خبر عن «العيون الخيرية» توزع 265 سلة غذائية والان نبدء بالتفاصيل

أوضح رئيس جمعية العيون الخيرية صالح الماضي أنه وفي ظل توجيهات حكومتنا الرشيدة وحرصها الشديد على الاهتمام بالأهالي ومتضرري جائحة كورونا فقد وزعت الجمعية ما يقارب 265 سلة غذائية عاجلة شملت الأسر الأكثر تضررا مع بداية منع التجول.

وقدم الماضي شكره للجنة الاجتماعية بالجمعية وجهودها في خدمة المستفيدين والاهتمام باحتياجاتهم كما شكر كل من قدم يد العون والمساعدة ماديا أو معنويا.

فيما أعربت الأسر المستفيدة في الجمعية عن سعادتها بهذه المبادرات التي تسهم في تجسيد أسمى صور التكاتف بين المجتمع ومد يد العون تجاه الآخرين وزرع الفرحة والسرور في نفوسهم.

وكانت الجمعية قد قامت بإنشاء رابط خاص لتقديم طلبات الأسر المتضررة من جائحة كورونا وتقديم يد العون من خلال التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي أو عبر الأرقام الخاصة بالجمعية.