شكرا لقرائتكم خبر عن الهدر الغذائي.. عبء اقتصادي يتطلب مستهلكا واعيا ومسؤولا والان نبدء بالتفاصيل

أكد مختصون ضرورة اللجوء إلى الصناعات التحويلية لإعادة استخدام المواد الغذائية المهدرة، والتخلص من أنماط الاستهلاك الجائر كالمبالغة بالتباهي والإسراف والانصياع إلى العروض الترويجية.

وشدد المختصون في تصريحات لـ«اليوم»، على ضرورة سن القوانين التي تحد من هدر الغذاء والرفع إلى الجهات المعنية بإيقاع العقوبة على المخالفين، واستخدام وسائل النقل والمستودعات الحديثة التي يتم فيها التحكم بدرجات الحرارة والرطوبة مع سهولة التنظيف والتعقيم، وتعزيز الوعي لدى المستهلك بأهمية ذلك على البيئة بشكل عام وعلى صحته بشكل خاص.

الخميس: الصناعة التحويلية والقوانين المنظمة أبرز الحلول

أوضح عضو الجمعية الأمريكية لصحة الغذاء والصحة العامة البيطرية الطبيب البيطري د. محمود الخميس، أن من أسباب الهدر الغذائي التسوق الجائر والاستهلاك الجشع دون النظر إلى الحاجة الفعلية للاستهلاك الحقيقي، وما يتلف من سوء تخزين المواد الغذائية في المستودعات أو حتى المنزل وعدم الاستفادة من الغذاء أثناء فترة الصلاحية وما يتلف من أسواق النفع العام من اللحوم والحمراء والبيضاء والخضار والفاكهة، وبعض العادات التي تلجأ إليها بعض المطاعم من وضع الخبز تحت لحوم الشواء أو إعطاء المشتري كميات خبز أكثر من الاحتياج الاستهلاكي، وهو الحال نفسه في كمية الرز في الوجبة الواحدة.

وأضاف إلى ذلك ضرر أو تلف المواد الغذائية أثناء نقل السلع وسوء تقدير عدد الضيوف أو تجهيز الطعام في المناسبات أكثر من الحاضرين والعادات السلوكية في انتقاء السلعة كالفاكهة والاهتمام بقوام الثمرة أو شكلها أو حجمها مع أن الثمرة سليمة، فيرفضها الغير، ويكون مصيرها للنفايات وتزيين المائدة أو ما يعرض في المطاعم أو مخابز بيع الحلويات ببعض أنواع الأطعمة والتي غالبا مصيرها سلة المهملات، واختلاف أنماط المستهلكين كالمبالغة بالتباهي والإسراف والانصياع إلى العروض الترويجية وعدم الاستفادة من بقايا الطعام لتحويله إلى أعلاف حيوانية، كما أنه لا توجد مخالفات منصوصة على الهدر والإسراف في الغذاء، ولا رقابة على المستهلك وعدم اللجوء للصناعة التحويلية من فائض الأخباز مثلا: يتم تجفيفه في المنزل وتحويله إلى بقصمات لاستخدام آخر، وعدم اللجوء لمفهوم الفاكهة الجافة.

وأشار د. الخميس إلى أن علاج الهدر يتمثل في التوصيات التي أصدرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في ورشة عمل أعدت لهذا الخصوص في يناير عام 2016م، وهي: عمل دراسات وأبحاث لتقدير كمية الفاقد والهدر من الغذاء وتطوير تقنيات الحصاد وتطوير البنية التحتية الداعمة لإنتاج الغذاء كالطرق والمبردات ووسائل النقل، وإعادة تطوير هندسة التصنيع والتغليف للغذاء ليكون أكثر فعالية للحفاظ على الغذاء من التلف وإعادة النظر في تاريخ الصلاحية للمنتجات الغذائية الزراعية، بما لا يضر المستهلك، ويمكن أن يساهم في توفير غذاء أكثر للاستهلاك البشري، وفترة الصلاحية هي أمر نسبي، وليس حكما مطلقا، فانقضاء الأجل لا يعني مطلقا عدم سلامة السلعة للغرض الذي أعدت من أجله، كما أن عدم انقضاء الأجل لا يؤمن بالضرورة سلامة وصلاحية السلعة، وإنشاء نظام لتخزين الأغذية وإعدادها للاستهلاك البشري، ووضع آليات لتسهيل التبرع بالمحاصيل والمنتجات الزراعية غير المباعة أو غير المستخدمة من قبل المنتجين أو المسوقين أو شركات التموين للجهات الخيرية، وسن القوانين التي تحد من الفاقد والهدر في الغذاء والرفع إلى الجهات المعنية بإيقاع العقوبة على من يتعمد الهدر في الغذاء، والتأكيد على عدم تجاوز الحصة الغذائية للمستهلك، وإطلاق جائزة متعددة الفروع على مستوى الدولة تتعلق بالحد من الفاقد والهدر في مجالات البحث العلمي والممارسات الإنتاجية والتصنيعية والاستهلاكية والتوعية، والاستفادة من قادة الرأي للحد من الإسراف في المناسبات والتأكيد على توعية أفراد المجتمع لتطوير مفهوم الكرم.

واستدل إلى دراسة قامت بها المؤسسة العامة للحبوب بالمملكة على أن نسبة الفقد والهدر في الأرز بلغت 34% بمعنى أن كل واحد جرام يسقط منك يوميا أثناء الأكل في وجبة واحدة يساوي خسارة تقريبا 36 مليون و500 ألف ريال سنويا لذلك يعرف الفقد الغذائي بأنه خسارة كميات من الأغذية على طول سلسلة الإمدادات التي يتم زراعتها أو تصنيعها فلا تصل للمستهلك النهائي، بينما الهدر الغذائي هو خسارة الأغذية بعد التصنيع والإنتاج وصولا للمستهلك أو أماكن التوزيع كالمطاعم والمطابخ وغيرها.

الشايب: تواجد المشرف الصحي ضرورة لمراقبة الجودة

وذكر الطبيب البيطري والمسؤول عن مصانع المنتجات الغذائية ومفتش منشآت وأغذية د. صالح الشايب أن مراحل الفقد والهدر على امتداد السلسلة الغذائية تأتي من خلال المواد الأولية حيث يؤدي سوء الممارسات وضعف المهارات في الحصاد والمناولة والجمع والذبح إلى تلفها أو ضعف جودتها وسلامتها وبالتالي عدم إمكانية إدخالها في السلسلة الغذائية.

وأضاف إن عدم ملاءمة المخازن وتخصصها لكل منتج غذائي أو مواد التعبئة والتغليف التابعة لها وتجهيز المرافق التابعة لها وضعف تقنيات التخزين وخاصة التحكم في درجات الحرارة والرطوبة وتسجيلها خلال فترة التخزين الملائمة لكل منتج وعدم السهولة في التنظيف والتعقيم يؤدي إلى تغير الجودة وانتشار الآفات والأمراض وفساد الأغذية.

وأكد أهمية التجهيز والتعبئة والتغليف، مبينا أن سوء الطرق المتبعة فيها وخلط المكونات والصيانة الدورية لخطوط الإنتاج بالإضافة إلى ضعف الرقابة المخبرية وعدم التدريب الكافي للعاملين يؤدي إلى تلف أو تلوث الغذاء مما يتسبب في فقدانه للجودة والسلامة والصلاحية للاستهلاك، كما أن سوء أنظمة النقل والتوزيع المتبعة قد ينتج عنها تلف أو فساد الأغذية بسبب عدم التحكم بدرجات الحرارة والرطوبة وتسجيلها خلال فترة النقل أو عدم استخدام وسائل النقل المخصصة للأغذية.

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ولفت إلى أن عدم وجود الأنظمة وتطبيقها بالشكل الصحيح يرفع نسبة التلوث الغذائي وقلة الجودة وعدم ضمان صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي، لذلك يجب أن يكون المشرف الصحي حاضرا وأن عدم وجوده في المنشأة الصغيرة يرفع نسبة التلوث وقلة الجودة وعدم ضمان صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي، وكذلك الاستيراد والتصدير فإن عدم مطابقة الأغذية المصدرة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة في البلدان المستوردة لها يؤدي إلى رفضها وإلى تلفها وكذلك أسواق التجزئة والجملة حيث يؤدي كل من سوء البنية التحتية وسوء المناولة والحفظ إلى تلف الأغذية.

وأبان أن أهم الحلول التي تقلل من نسبة الفقد والهدر في الغذاء، ومنها استخدام الأنظمة الحديثة في الزراعة وتربية الماشية، وتطبيق الأساليب الإدارية الحديثة في إدارة المنتجات غير المطابقة وتقليلها في المشاريع الزراعية والمصانع الغذائية وتوافر أحجام وسعات مناسبة ومختلفة للمستهلك، واستخدام وسائل النقل والمستودعات الحديثة التي يتم فيها التحكم في درجات الحرارة والرطوبة والسهلة في التنظيف والتعقيم، وأخيرا الوعي لدى المستهلك، مؤكدا أن تقليل فقد الأغذية وهدرها قد يؤدي إلى استخدام أكثر كفاءة للأراضي وإدارة أفضل للموارد المائية مع تأثيرات إيجابية على تغير المناخ وسبل العيش.

«البيئة»: رفع وعي الجمهور بأهمية ترشيد الاستهلاك

وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن هدر الغذاء يكلف المملكة 40 مليار ريال سنويا، فيما تبلغ نسبة الغذاء المهدر أكثر من 33 %، مشددة على ضرورة التوازن في شراء المواد الغذائية، وأن كلنا مسؤول عن الهدر وآثاره على الصحة والبيئة والاقتصاد، واستشعار الجميع أهمية حفظ النعمة والاستهلاك الرشيد للغذاء.

وأطلقت الوزارة مؤخرا حملة بعنوان «احفظها لتدوم»، وتستهدف التوعية بحجم الهدر والفقد الغذائي في المملكة التي بينته دراسة ميدانية أعدتها المؤسسة العامة للحبوب ضمن برنامج التحول الوطني، وبحسب الدراسة التي استهدفت 19 سلعة غذائية قسمت إلى 8 مجموعات، فإن الفرد في المملكة يهدر ما يقارب 184 كجم سنويا.

ونوهت الوزارة بأن شراء المنتجات الغذائية بكميات تزيد على الحاجة وتخزينها لمدد طويلة يؤدي لفسادها أو انتهاء صلاحيتها ما يسهم في رفع أرقام الهدر الغذائي في المملكة، ويحرم الآخرين فرصة الاستفادة منها ويكلف الأسر والمنتجين الزراعيين عبئا اقتصاديا لا طائل منه، مؤكدة على دور كل فرد في تحقيق الاستهلاك الواعي والمسؤول.

وبينت الدراسة التي درست 3700 عينة، أن الهدر في الدقيق والخبز يصل إلى 917 ألف طن سنويا، فيما يهدر 557 ألف طن من الأرز، و22 ألف طن من اللحوم، إلى جانب إهدار 13 ألفا من لحوم الإبل، و41 ألف طن من لحوم الأبقار، و444 ألف طن من لحوم الدواجن، فيما تبلغ نسبة الهدر في الأسماك 69 ألف طن سنويا.

وكشفت الدراسة التي أجرتها المؤسسة على كافة مدن ومحافظات المملكة أن الهدر في الخضار يتجاوز 335 ألف طن سنويا، ولا يدخل في ذلك الخضراوات مثل الكوسا التي يصل الهدر فيها إلى 38 ألف طن، ولا البطاطس الذي يتجاوز الهدر فيه 200 ألف طن.

وأوضحت الوزارة أنه على صعيد الإنتاج، فقد حققت المملكة نقلة نوعية في معدلات الإنتاج المحلي للمنتجات الزراعية والحيوانية عن الأعوام السابقة، حيث بلغ إنتاج المملكة من الحليب ومشتقاته 7.5 مليون طن يوميا، محققا وفرة تزيد على الاكتفاء الذاتي، حيث يغطي 109% من الاستهلاك المحلي، فيما يتجاوز إنتاج الدواجن 900 ألف طن سنويا، يغطي 60% من الاستهلاك المحلي.

وعملت الوزارة على تغطية الاستهلاك المحلي من المنتجات الزراعية، وتمكنت من تغطية 60 % من استهلاك الخضراوات المتنوعة، بإنتاج يبلغ 180 ألف طن شهريا، أما فيما يتعلق بالمنتجات البحرية فتمكنت من رفع الإنتاج ليغطي 55 % من الاستهلاك المحلي، إلى جانب تأمين الإمدادات من كافة الأغذية الطازجة من مصادر عالمية وبكميات تفي باحتياجات الفرد طوال العام.