، حدث في مثل هذا اليوم .. افتتاح ساعة "مكة المكرمة" وإطلاق توقيتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - برجها الأطول بالعالم بارتفاع 607 أمتار ويمكن قراءة قطرها على بعد 8 كلم

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، معلومات عن ساعة مكة المكرمة التي تعد أكبر ساعة في العالم.

وقالت: حدث في مثل هذا اليوم ٢٠ رمضان عام 1432هـ افتتاح ساعة مكة، وإطلاق توقيتها.

وبرجها الأطول في العالم بارتفاع 607 أمتار، ويمكن قراءة قطر الساعة على بعد مسافة 8 كلم.

واستعمل لبنائها 88 مليون قطعة فسيفساء ومليوني مصباح ELD لتزيين الواجهة الخارجية، وبنيت في أربع سنوات بتكلفة 102 مليار سعودي.

وأكدت الدارة؛ أن عمر الساعة 300 عام ويوجد متحف إثرائي للساعة في شرفة برج الساعة تشرف عليه مسك الخيرية، وأصبحت رمزًا لمواقيت الصلاة في مكة والعالم.