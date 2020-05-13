، منافسات محترفي العالم ضمن بطولة "لاعبون بلا حدود" تنطلق 15 مايو ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة "لاعبون بلا حدود" استمرار منافسات محترفي العالم؛ إذ سيشارك 8 من أفضل فرق الرياضة الإلكترونية في مواجهات موعودة بالحماس والتشويق من خلال لعبة DOTA 2؛ لتصبح بذلك ثالث الألعاب ضمن المنافسات التي انطلقت مطلع الشهر الحالي.

وعلى مدار 3 أيام، ابتداء من ‪يوم الجمعة المقبل الموافق ‪15 مايو، ستتنافس أفضل فرق العالم في اللعبة الشهيرة للفوز باللقب، والحصول على جوائز بمجموع 1،5 مليون دولار من إجمالي الجوائز الخيرية التي تصل إلى 10 ملايين دولار، خُصصت لمنافسات محترفي العالم في مختلف الألعاب في بطولات "لاعبون بلا حدود"، ويعود ريعها كاملاً لصالح المؤسسات الخيرية العالمية المعتمدة ضمن الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ إذ يقوم الفائزون باختيار الجهة التي يريدون التبرع لها من ضمن مجموعة من المؤسسات الخيرية العالمية التي تعاونت معها بطولة "لاعبون بلا حدود" دعمًا لها في معركتها ضد الوباء العالمي، التي شملت: "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، و"اليونيسيف"، و"دايركت ريليف"، و"التحالف العالمي للقاحات والتحصين"، و"الهيئة الطبية الدولية"، و"الاتحاد الدولي للاتصالات".

وستتنافس 8 من أفضل الفرق الأوروبية في الرياضة الإلكترونية، ولعبة DOTA 2 تحديدًا، وذلك من خلال مواجهات إقصائية، تبدأ بمنافسات الدور ربع النهائي في أول الأيام؛ لتستكمل المنافسات في اليوم الذي يليه بمواجهات الدور نصف النهائي؛ إذ سيتأهل الفريقان الفائزان إلى النهائي في آخر أيام المنافسات مع فرصة للفوز بجائزة المركز الأول التي تبلغ 750،000 دولار.

وضمت قائمة الفرق كلاً من: فريق "لكويد"، وفريق "آلاينس"، وفريق "نينجاز إن بيجاماز"، وفريق "فيرتوس برو"، وفريق "ناتوس فينسير"، وفريق "سيكريت"، وفريق "أو جي"، إضافة إلى فريق "نيغما".

وستبث مجريات البطولة التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية بالتعاون مع الشريك التقني شركة ESL العالمية مباشرة بثماني لغات مختلفة، من بينها العربية والإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والماندرين لمنح ملايين المشاهدين حول العالم فرصة المتابعة والمشاهدة عن قرب. كما يشمل البث أيضًا حملة لجمع التبرعات للمشجعين الذين يتابعون المباريات بشكل مباشر للمؤسسة الخيرية التي يختارونها.

وبإمكان محبي ومتابعي الرياضات الإلكترونية متابعة الأحداث عبر الرابط watch.gamerswithoutborders.com/، كما بإمكانهم الاطلاع على التفاصيل كافة من خلال حسابات البطولة على منصات التواصل الاجتماعي في "تويتر" و"إنستجرام"، وكذلك "يوتيوب"، و"فيسبوك" و"سناب شات" عبر معرف @GWBPS.

الجدير بالذكر أن التسجيل لا يزال متاحًا للجميع على البطولات المجتمعية التي ستضم منافسات "الماراثون"، و"لعبة الأسبوع"، و"اللعب المستمر". وعلى الراغبين في التسجيل ببطولة "لاعبون بلا حدود" التوجه للموقع الإلكتروني:

www.gamerswithoutborders.comلاعبون بلا حدود الرياضة الإلكترونية