، شاهد.. أحدث استعدادات المستشفى الميداني لخدمة الأحياء المعزولة بمكة المكرمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - نشرت وكالة الأنباء السعودية واس، اليوم، مقطع فيديو أظهر أحدث التجهيزات للمستشفى الميدانية المخصصة لاستقبال مصابي "كورونا"، والواقع في حي كدي بالقرب من الأحياء المعزولة في مكة المكرمة.

وأظهر الفيديو تجهيز المستشفى بجميع المعدات اللازمة لرعاية المصابين بالفيروس، إضافة إلى وجود وحدة للعناية المركزة، وصيدلية متكاملة.

من جهة أخرى، أوضح المشرف العام على المستشفى الميداني بكدي، البراء كاظم، أنه تم إنشاء المستشفى في مدة ثلاثة أيام، مبينًا أنه يحتوي على ٩٦ سريرًا للتنويم، وأربعة أسرة للعناية المركزة، ومختبر، وأشعة رقمية مرتبطة تقنيًا بجميع المستشفيات.

وأضاف أن المستشفى يضم كذلك غرف عمليات مجهزة، مشيرًا إلى أن المستشفى يعد خطوة استباقية إضافة إلى خطوات أخرى كإنشاء ثلاث نقاط فرز داخل الأحياء العشوائية القريبة من المستشفى.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت عن إنشائها مستشفيين متنقلين في مكة المكرمة، تصل طاقتهما الاستيعابية إلى 100 سرير، ويقعان على بعد كيلومترين من الأحياء المعزولة، وسيتم تشغيلهما بالتعاون مع وزارة الصحة.

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