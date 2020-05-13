شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة في بريطانيا بسبب ماحدث لموظفة رسمية بصق وسعل مصاب كورونا في وجهها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وسائل إعلام بريطانية اليوم الثلاثاء، عن وفاة بيلي موجينجا، الموظفة في أحد مكاتب التذاكر التابعة للسكك الحديد في بريطانيا، جراء فيروس كورونا بسبب بصق وسعال أحد الزبائن في وجهها.

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وأوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن موجينجا (47) تعرضت للبصق والسعال في وجهها، هي وزميلتها، من شخص يعتقد أنه مصاب بفيروس كورونا، وذلك أثناء عملهما في محطة فيكتوريا للسكك الحديد في لندن.

ووقعت الحادثة في مارس الماضي، وبعد أيام وإجراء الفحص اللازم لهما، تبين أن المرأتين مصابتان بفيروس كورونا.

من جهتها، قالت نقابة العاملين في وسائل النقل في بريطانيا إن موجينجا، التي كانت تعاني من مشكلات في التنفس، تم إدخالها إلى مستشفى "بارنت"، وتم وضعها على جهاز للتنفس، لكنها توفيت في 5 أبريل الماضي.

وأبلغت النقابة هيئة التفتيش في السكك الحديد بتفاصيل الحادثة، وطلبت التحقيق في ملابساتها، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في ما ترتب عليها.

بدوره قال الأمين العام لنقابة العاملين في وسائل النقل، ماناويل كورتس: "لقد صدمنا بوفاة بيلي، فهي واحدة من عدد كبير جدًا من العاملين في الخطوط الأمامية الذين فقدوا حياتهم بسبب فيروس كورونا".