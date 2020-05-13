اخبار السعوديه

أردوغان يشعل تويتر مع أمير الكويت وولي عهده .. و"الدويلة" ينشر فيديو مثير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يشعل تويتر مع أمير الكويت وولي عهده .. و"الدويلة" ينشر فيديو مثير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المحامي والسياسي الكويتي" ناصر الدويلة"، مفاجأة بشأن أمير الكويت الشيخ صباح الحمد الجابر الصباح، إضافة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

 

قد يهمك ايضاً:

إمام الحرم المكي "عادل الكلباني" يمتدح مسلسل "أم هارون" ويهاجم المتدينين وعلماء

 

أردوغان يشعل  تويتر مع أمير الكويت وولي عهده .. و"الدويلة" ينشر فيديو مثير

 

شاهد آخر ظهور للفنان الراحل “إبراهيم نصر” وماذا قال عن  "رامز مجنون رسمي"؟ (فيديو)

Advertisements

 

الداخلية السعودية تعلن إجراءات حظر التجوال خلال العشر الأواخر من رمضان وأيام العيد
 

 

غادة عويس تفاجئ المشاهدين وتعلن ”خليفة حفتر” مراسلا للجزيرة في طرابلس..(فيديو)
 

 

ونشر الدويلة، فيديو، على موقعه في تويتر، تابعه "بويمن"، يظهر الرئيس أردوغان وهو يقرأ القرآن، ما أثار تفاعلا كبيرا من المتابعين.

 

وتعليقًا على المقطع، قال الدويلة : "لم أُشاهد رئيس دولة يقرأ القرآن إلا أمير الكويت وولي عهده فأمير الكويت بنى في بيته مسجدًا يصلي فيه الفروض مع الحرس والموظفين"، مضيفًا "هذا حال كل من سبقوه من أمراء الكويت وولي العهد بنى أكبر مسجد أمام بيته يُصلي فيه الفروض والرئيس "أردوغان" يُحافظ على ورده اليومي والختمة الرمضانية الله يحفظهم".

 

يشار إلى أن  مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، تتداول مقاطع مصورة من وقت لآخر، تظهر "أردوغان "وهو يتلو القرآن الكريم عقب الصلوات  أو خلال زيارته لأسر الشهداء، وتحظى بانتشار واسع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يشعل تويتر مع أمير الكويت وولي عهده .. و"الدويلة" ينشر فيديو مثير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا