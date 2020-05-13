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عدن - ياسمين التهامي - كشف المحامي والسياسي الكويتي" ناصر الدويلة"، مفاجأة بشأن أمير الكويت الشيخ صباح الحمد الجابر الصباح، إضافة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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أردوغان يشعل تويتر مع أمير الكويت وولي عهده .. و"الدويلة" ينشر فيديو مثير

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ونشر الدويلة، فيديو، على موقعه في تويتر، تابعه "بويمن"، يظهر الرئيس أردوغان وهو يقرأ القرآن، ما أثار تفاعلا كبيرا من المتابعين.

وتعليقًا على المقطع، قال الدويلة : "لم أُشاهد رئيس دولة يقرأ القرآن إلا أمير الكويت وولي عهده فأمير الكويت بنى في بيته مسجدًا يصلي فيه الفروض مع الحرس والموظفين"، مضيفًا "هذا حال كل من سبقوه من أمراء الكويت وولي العهد بنى أكبر مسجد أمام بيته يُصلي فيه الفروض والرئيس "أردوغان" يُحافظ على ورده اليومي والختمة الرمضانية الله يحفظهم".

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، تتداول مقاطع مصورة من وقت لآخر، تظهر "أردوغان "وهو يتلو القرآن الكريم عقب الصلوات أو خلال زيارته لأسر الشهداء، وتحظى بانتشار واسع.