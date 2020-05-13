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عدن - ياسمين التهامي - تفاجأ الوسط الفني، اليوم الثلاثاء، برحيل الفنان المصري الكوميدي إبراهيم نصر عن عمر ناهز 74 عاما، بعد مسيرة فنية طويلة كان أشهرها برنامجه "الكاميرا الخفية" الشهير بشخصية “زكية زكريا” .

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شاهد آخر ظهور للفنان الراحل “إبراهيم نصر” وماذا قال عن "رامز مجنون رسمي"؟ (فيديو)

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وظل "الكاميرا الخفية" أحد أشهر برامج المقالب على مدى سنوات، في الوطن العربي.

متى آخر ظهور لإبراهيم نصر، وماذا قال عن برنامج "رامز"؟

كان آخر ظهور للفنان الراحل في 18 أبريل الماضي، أي قبل ثلاثة أسابيع، في لقاء حصري عن طريق الاسكايب مع برنامج “مساء dmc”، مع الإعلامي رامي رضوان، وتحدث خلال اللقاء عن رأيه في برامج المقالب في الوقت الحالي.

وفي إشارة إلى برنامج "رامز مجنون رسمي" - بحسب متابعين- قال نصر، خلال لقائه الأخير، إنه يرفض برامج المقالب التي ينفذها البعض في الوقت الحالي، لاعتمادهم على أساليب خاطئة، مضيفًا أن البعض يلجأ إلى مشاهد مشمئزة مثل قطع الرقبة والذراع بهدف الضحك.

وأشار نصر إلى أن 90% من الأشخاص الذين يقدمون كوميديا الآن يتسببون في كوارث حقيقية، بعيدة تماما عن الكوميديا، معتبرا أن مفهوم الكوميديا أسيء استخدامه في الوقت الحالي، وهو ما اعتبره مراقبون إشارة أخرى إلى برنامج رامز.