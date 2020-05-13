سارة مطر تسيء للوطن السعودية .. شاهد ماذا كتبت في تويتر

أطلق النشطاء في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يوم الأربعاء 13 مايو 2020، هاشتاق (سارة مطر تسيء للوطن) بعد سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها تهاجم فيه أهل الرياض بالسعودية بطريقة وصفوها بأنها غير مبررة.

وكتبت سارة مطر عبر تويتر: كلام قبل 55 سنة، أبو راس يقول للشيخ محمد البيز والذي رفع سبع وأنزل ست، فقال له سبع وليس ست، فأجابه لا يا شيخ وحده خذوها آل سعود. وفقا لها.

وأضافت: هل تعلم أن آل سعود ينفقون من المال العام، على خيولهم واصطبلاتها أكثر مما ينفقونه على شعبهم بقبائلها، متابعة إن الأتراك والحكومة التركية يشتغلون للشعب، "مو زينا الشعب يشتغل للحكومة".

ولفتت سارة مطر إلى أنها التقت بسيدة من الرياض، فأخذت تتكلم عن حياة الرفاهية التي تعيشها دون أن تسألها، مضيفة : "قيل لي إن أهل الرياض مصابون بعقدة آل سعود". بحسب تعبيرها.

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وأردفت سارة مطر قائلة إنها متفائلة وتتفق مع الدكتور طارق سويدان، بأننا محظوظون لأننا نعيش في عصر الثورة الدكتاتورية. في حين أفاد ناشطون بأنها قامت بتعطيل حسابها عقب الهجوم عليه.

وأشار أحد النشطاء إلى وزير الثقافة المكلف ماجد عبدالله القصبي، مشتكيا إليه حديث سارة مطر، وعلّق قائلا: هل يرضى معاليكم وأنت في موقع المسؤولية ان تسمح لمثل هؤلاء يتصدرون صحفنا اليومية والذين جيشوا الناس بتغريدات مسئية للوطن ومسيئة لحكامنا آبان الربيع العبري. لك الأمر يامعالي الوزير.

يُذكر أن سارة مطر تُعرف نفسها على تويتر بأنها "سيناريست قريبا، ووطنٌ واحدٌ يسكن قلبها، وقلمها يسيل عبر 3 أوطان، الوطن السعودية، القطرية، الكويتية، وأنجب فكرها 5 مؤلفات، وأن الدها وأمها مريم هما كل حياتها.