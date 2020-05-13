بالصور.. نائب أمير جازان يدشن عن بُعد مبادرة تحالف الكيانات الناشئة

دشن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء أمس الثلاثاء، عن بعد عبر -الاتصال المرئي- مبادرة غرفة جازان بالشراكة مع عيادات الأعمال تحالف الكيانات الناشئة.

وأشاد نائب أمير جازان، بدور الغرفة التجارية بجازان في المساهمة بدعم مختلف المؤسسات الصغيرة والناشئة لمواصلة عملها في ظلّ الظروف الاقتصادية التي تأثرت مؤخرًا جراء فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بجازان خالد الصايغ، أنّ هذه المبادرة تهدف لضمان استمرارية الأعمال والمشاريع القائمة القابلة للنمو المتآثرة بجائحة كورونا من خلال ربطهم بشركاء أو مستثمرين سواء جهات أو أشخاص ودعم جميع المشاريع السعودية الناشئة بالمنطقة.

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وأضاف رئيس غرفة جازان أن مبادرة غرفة جازان «تحالف الكيانات الناشئة» تعتبر إحدى أهم المبادرات التي تحتضن المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة بتقديم الحلول الاستثمارية من خلال الربط بين المشاريع المستهدفة والمستثمرين للمساهمة في تقويم المشاريع وتنويع دخلها.

وبيّن أن المبادرة تتلخص في «تحالف الكيانات الناشئة» في كونها منصة لمساعدة أصحاب المشاريع على النمو وتوسيع مشاريعهم بالحصول على المستثمر المناسب، بالإضافة إلى تعزيز روح التنافس فيما بينهم، وتعتمد في اقتصادها على تنوع المصادر، وذلك من خلال التركيز على قطاعات متعددة كقطاع السياحة، التجزئة، التكنولوجيا، والصناعة، وغيرها من القطاعات ومن خلالها يحفز ويساعد أصحاب المشاريع ليكونوا جزءًا من النهضة بمستقبل اقتصاد المملكة.

وعبر الصايغ عن خالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لما تجده جميع القطاعات والجهات بالقطاع الخاص من اهتمام ورعاية ، وكذلك الغرفة التجارية بالمنطقة من دعم وتوجيهات من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، ومتابعة وحرص نائب أمير المنطقة، لما يسهم في تقديم جميع التسهيلات والمساعدة للمؤسسات الصغيرة والناشئة سائلًا الله عزوجل التوفيق والسداد للجميع.

وحضر التدشين عن بُعد وكيل إمارة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي وأمين الغرفة التجارية بجازان ماجد الجوهري.