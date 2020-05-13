وزارة البيئة: 3 مناطق تتصدر «المنسوب الأعلى» لهطول الأمطار

سجلت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر محطات الرصد الهيدرولوجي، ليوم الثلاثاء، أعلى كميات هطول للأمطار في المملكة، بمنتزه الهدا في محافظة الطائف، بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بارتفاع 35.6 مليمترًا.

وأضافت الوزارة بنشرة الأمطار اليومية، أن محافظة محايل بمنطقة عسير سجل منسوب الأمطار بها 11 مليمترًا، بينما سجل مركز حزرة بمحافظة الحناكية في منطقة المدينة المنورة 4.6 مليمترات من مياه الأمطار.

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