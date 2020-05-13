بارتفاع 35.6 مليمترًا..
سجلت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر محطات الرصد الهيدرولوجي، ليوم الثلاثاء، أعلى كميات هطول للأمطار في المملكة، بمنتزه الهدا في محافظة الطائف، بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بارتفاع 35.6 مليمترًا.
وأضافت الوزارة بنشرة الأمطار اليومية، أن محافظة محايل بمنطقة عسير سجل منسوب الأمطار بها 11 مليمترًا، بينما سجل مركز حزرة بمحافظة الحناكية في منطقة المدينة المنورة 4.6 مليمترات من مياه الأمطار.
اقرأ أيضًا:
تحذير من أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد قد تتسبب بجريان السيول في نجران
«مدني مكة» ينبِّه المواطنين والمقيمين من هطول أمطار غزيرة طيلة 3 أيام
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة البيئة: 3 مناطق تتصدر «المنسوب الأعلى» لهطول الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.