وزارة الدفاع تسخر طائرات الإخلاء الطبي لمساندة جهود «الصحة» في مواجهة كورونا

سخرت وزارة الدفاع، ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، طائرات الإخلاء الطبي الجوي لمساندة جهود وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا ( covid-19 ).

وأكدت الوزارة أنَّ ذلك يأتي انطلاقًا من توجيهات القيادة الكريمة لتوفير الإمكانات كافة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وان أسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي النفاثة والعامودية ستكون جاهزة على مدار 24 ساعة لنقل من تتطلب حالتهم الصحية مراجعة المستشفيات التخصصية والمدن الطبية التابعة لوزارة الصحة خارج مدنهم لتلقي الرعاية اللازمة لمرضى الأورام والقلب والحالات العاجلة من مدن المملكة كافة ومن خارجها بعد إيقاف حركة الطيران الداخلي والخارجي بالإضافة لنقل العينات الخاصة بفيروس كورونا من مختلف المناطق إلى المختبر الوطني.

وأوضحت أنّ هذا التعاون هو امتداد للجهود التكاملية بين وزارة الصحة والخدمات الطبية للقوات المسلحة على الأصعدة كافة للتصدي لجائحة كورونا، حيث تم نقل أكثر من 198 مريضًا بواقع 67 رحلة إخلاء طبي جوي خلال الأسبوعين الماضية من مختلف مناطق المملكة.

تجدر الاشارة إلى أنّ أسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الطبية للقوات المسلحة يقوم سنويًا بنقل أكثر من 2500 مريض بما يزيد عن 1600 رحلة نقل للمرضى والأعضاء من داخل وخارج المملكة.