جامعة الملك سعود: هيئة تقويم التعليم لم تنسق معنا بخصوص الاختبار التحصيلي

أكدت جامعة الملك سعود أن هيئة تقويم التعليم لم تنسق معها بخصوص إجراء الاختبار التحصيلي للطلاب، سواء حضوريًا أو عن بُعد.

وقال المتحدث الرسمي لجامعة الملك سعود، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إشارة إلى ما ذكره المتحدث الرسمي لهيئة تقويم التعليم في المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة يوم الاثنين 11 مايو من وجود تنسيق بين الهيئة والجامعات بخصوص إجراء الاختبار التحصيلي حضوريًا أو عن بُعد؛ توضح جامعة الملك سعود أنه لم يتم التنسيق معها بذلك الخصوص»..

وكان المتحدث الرسمي لهيئة تقويم التعليم المهندس علي الغبيشي، قال في مؤتمر صحفي الاثنين، إنّه جرى توثيق وتحديث المعلومات والجاهزية للاختبار عن بُعد لـ 235 ألف طالب وطالبة خلال اليومين الماضيين.

وأوضح ذلك، عقب اجتماع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، أنّه من المتوقع أداء 350 ألف طالب وطالبة اختبارهم عن بُعد في منازلهم؛ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والطالبات، وعدم تعريضهم لأي مسببات تساعد في انتشار فيروس كورونا الجديد، مؤكدًا أنّ الاختبار التحصيلي عن بعد قائم، بعون الله، وسيعقد في شهر شوال، لافتًا الانتباه إلى أن الاختبار من الاختبارات التي كانت تقدم في 362 مقرًا للاختبارات على مستوى المملكة وهو مساوٍ في القوة والثبات للاختبار التقليدي وفق مواصفات المركز الوطني للقياس.