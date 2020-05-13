أخبار السعودية اليوم.. الموارد البشرية تحدد مدة وموعد إجازة عيد الفطر.. ومنع تجول كامل خلال أيام العيد

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، ليوم الثلاثاء، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد ومدة عطلة عيد الفطر المبارك للقطاعين العام والخاص، فيما مددت التأمينات الاجتماعية إعفاء أصحاب العمل من غرامات تأخير سداد الاشتراكات، وفي حائل قامت قوات الأمن بضبط تشكيل عصابي يمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول خلال شهر رمضان المبارك، وإلى التفاصيل :

وفاة نجل وزير الإسكان.. وتداول وصيته الأخيرة على مواقع التواصل

غيّبت المنية يوم الثلاثاء المهند ماجد الحقيل نجل وزير الإسكان ماجد الحقيل، بعد إصابته بنوبة قلبية، وشارك مئات من مستخدمى موقع التغريدات القصيرة «تويتر» للتواصل الاجتماعي، في نعي الشاب الذي يدرس بالمرحلة الثانوية، معربين عن خالص تعازيهم لوالده.

رئيس ديوان المظالم يقرر استئناف عقد الجلسات القضائية عن بعد

أصدر الدكتور خالد بن محمد اليوسف، رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، الثلاثاء، قرارًا باستئناف عقد الجلسات القضائية عن بُعد في عموم محاكم ديوان المظالم وفق خطة مرحلية للتقاضي الإلكتروني؛ بدءًا من يوم غد الأربعاء.

وزارة الموارد البشرية تحدد موعد ومدة إجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الثلاثاء، بتحديد موعد ومدة إجازة عيد الفطر المبارك لتكون بدايتها نهاية دوام الخميس 21 رمضان، على أن تكون العودة للعمل بعد الإجازة الأحد 8 شوال، مشيرة إلى أنه بالنسبة للقطاع الخاص، تكون الإجازة حسب نظام العمل 4 أيام، تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من رمضان.

مفتي المملكة يحدد مقدار زكاة الفطر: 3 كيلوات من قوت البلد

أوضح المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، أن مقدار زكاة الفطر ثلاثة كيلوات من قوت البلد.

وزارة الصحة: تسجيل 1911 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 264

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 1911 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ليرتفع الإجمالي إلى 42925 ، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 15257 ، وذلك بعد تسجيل 2520 حالة جديدة، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى264، بعد تسجيل 9حالات جديدة.

وجبة رمضانية تتسبب في إصابة عشرات الأفراد بفيروس كورونا

جدَّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا بالمملكة، التحذير من خطر التجمعات؛ باعتبارها بيئة خصبة لنشر فيروس كورونا، مشيرًا إلى اجتماع حدث على وجبة رمضانية واحدة تسبب في نقل العدوى لعشرات الأشخاض، وذلك لمجرد ذهاب الأسر وعودتها من وإلى منطقة وأخرى.

بالمسح النشط.. صحة الباحة تواصل مكافحة فيروس كورونا

قامت فرق المسح الميداني للمديرية العامة للشؤون الصحية بالباحة، بتكثيف جهودها في أعمال المسح النشط في مركز نخال بمحافظة القرى، خلال الأيام القليلة الماضية، إذ جرى فحص 289 شخصًا، ولا تزال الفرق تتابع أعمالها ضمن الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كورونا.

ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول خلال رمضان

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، المقدم سامي الشمري، نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط 50 شخصًا من جنسياتٍ مختلفة في شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال، من خلال التسول خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الأجهزة في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة.

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وزارة الداخلية : استمرار الإجراءات الاحترازية حتى نهاية رمضان ومنع تجول كامل خلال أيام العيد

أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية استمرار جميع الإجراءات الاحترازية حتى نهاية شهر رمضان ومنع التجول الكامل خلال فترة عيد الفطر (الفترة من 30 رمضان وحتى 4 شوال)، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي إنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بأن تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى أي تعديلات على الإجراءات المتعلقة بمنع التجول تتطلبها المستجدات الصحية.

وزارة الموارد البشرية: استثناءات منع التجول للقطاع الخاص «مشروطة»

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الجهات الحكومية ذات الصلة هي المعنية بإصدار تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للقطاع الخاص.

بـ81 مليون ريال.. مبادرة الدعم التنموي بالرياض تقدّم مساعداتها لمليوني مستفيد

كشفت لجنة منطقة الرياض المنفذة لمبادرة الدعم التنموي لمواجهة أزمة كورونا عن مشاركة أكثر من 115 جمعية و25 شركة في المساعدات الإغاثية والنقدية والطبية لما يقارب مليوني مستفيد من الأسر والجاليات المتضررة من تداعيات تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد في منطقة الرياض ومحافظاتها بمبلغ 81 مليون ريال.

بـ15 مليون ريال.. «فُرجت» تسدد 1110 فواتير لأصحاب قضايا مالية

قال المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، إن خدمة «فرجت» سددت فواتير بقيمة 1110 فواتير بمبلغ 15.150.062 ريال، منذ انطلاقها في 14 رمضان 1441هـ وحتى اليوم، مشيرًا إلى أن الخدمة متاحة في أي وقت للمواطن وللمقيم الراغب في التبرع للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وذلك للتأكد من الفواتير عبر منصة «أبشر».

عبر «بلدي».. إنجاز 50 ألف معاملة للرخص التجارية والإنشائية إلكترونيًّا

كشفت منظومة القطاع البلدي (50438)، الثلاثاء، عن إنجاز معاملة للرخص التجارية والإنشائية إلكترونيًّا عبر بوابة «بلدي» خلال شهر أبريل الماضي، شملت (45000) رخصة تجارية، و(5438) رخصة إنشائية، وذلك ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد.

التأمينات الاجتماعية تمدد إعفاء أصحاب العمل من غرامات تأخير سداد الاشتراكات

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمديد إعفاء أصحاب العمل من غرامات التأخير عن سداد الاشتراكات المستحقة عن شهر أبريل الماضي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي استشعارًا للظروف المالية التي تمر بها منشآت القطاع الخاص، بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وسعيًا للتخفيف على المنشآت.

الأرصاد تتوقع «طقس الأربعاء»: رياح مثيرة للغبار على 9 مناطق

أعربت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعها باستمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، غدًا الأربعاء، مما يحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الشرقية، وأجزاء من مناطق تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، والرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، فضلًا عن تكون سحب رعدية على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة والأجزاء الشرقية منها.

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